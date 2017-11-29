Экономика
 
Последние новости
Бывший глава WADA порадовался отказам спортсменов ехать на турниры в Россию
В сети сравнили хорватского генерала с Герингом и восхитились его поступком
Кэти Перри спросила Уоррена Баффета про биткоин
Прославивший «пьяного батю» сын рассказал о жизни отца-выпивохи
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть менее сексуальной
Предложивший опохмелиться Медведеву пенсионер умер
В сети набросились на «Россию 24» за сюжет о винишко-тян

Кэти Перри спросила Уоррена Баффета про биткоин

Перейти в «Мою Ленту»
Кэти Перри
Кэти Перри

Американская поп-певица Кэти Перри встретилась с одним из самых успешных инвесторов планеты и одним из самых богатых людей мира Уорреном Баффетом, чтобы спросить его мнения о криптовалютах. Об этом Перри рассказала в своем Instagram.

nbd asking Warren Buffett his thoughts on cryptocurrency

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on

«Буднично спросила Уоррена Баффета о его мнении по криптовалютам», — написала певица в своем Instagram. Что ей ответил инвестор Баффет, Перри не рассказала.

Курс биткоина в ходе торгов в среду, 29 ноября, пробил очередную рекордную отметку в 11 тысяч долларов за одну электронную монету. На момент написания этой заметки за один биткоин давали 10659 долларов.

27 ноября популярного американского предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании биткоина, однако сам Маск позднее эту информацию опроверг, признавшись, что в свое время ему подарили несколько биткоинов, но он их потерял.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Маск ответил на слухи об авторстве биткоина
Илона Маска назвали создателем биткоина
Пенсионные накопления россиян предложили вложить в биткоины
Другие материалы рубрики
Экономика00:05Сегодня

Продам гараж

В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
20:28Сегодня

Предложивший опохмелиться Медведеву пенсионер умер

14:51Сегодня

Вкладчики «Югры» пикетируют встречу представителей АРБ и Банка России

20:04Сегодня

Банк России напрягся из-за микрозаймов

Экономика00:0927 ноября

Дайте два!

Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
11:39Сегодня

Банк России обнаружил инфляцию около дна

18:35Сегодня

Американской экономике напророчили быструю боль

14:14Сегодня

Бинбанк автоматически подключит к кешбэк-сервису держателей карт «Мир»

Экономика00:0220 ноября

Давайте качать деньги

Что поможет России отказаться от нефти
15:57Сегодня

Всемирный банк предрек сокращение бедности в России

15:17Сегодня

Путин назвал событие года

14:4324 ноября

Кудрин нашел способ избавиться от чиновников

Россия
Рожайте без нервов
Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Ведущего конструктора «МиГа» нашли с перерезанным горлом
Раввины захотели приобщиться к делу о ритуальном убийстве Романовых
«У нас в Сибири совершенно иные люди»
Детский хирург вернулся из Америки и спасает младенцев в российской глубинке
Орловская епархия призвала жертвовать на иконостас для атомной подлодки
Восьмидесятилетний северянин изнасиловал пенсионерку на свидании по объявлению
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Пьющий яд в Гаагском трибунале хорватский генерал попал на видео
«Бухгалтер из Освенцима» отсидит четыре года в тюрьме
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Родина ждет
Северокорейский солдат сбежал из страны, словил пять пуль и выжил
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
Попавший в плен боец ВСУ рассказал подробности боя с батальоном «Призрак»
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
На Украине сообщили о задержании причастных к ИГ россиян
На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста
Аваков назвал численность ополченцев Донбасса
На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе
Все материалы
Экономика
Продам гараж
В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
Предложивший опохмелиться Медведеву пенсионер умер
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
Банк России напрягся из-за микрозаймов
Американской экономике напророчили быструю боль
Никита Кричевский: Бедная Леша
Улюкаев в соцсетях предстает как жертва «Роснефти» и ее главы Игоря Сечина
Всемирный банк предрек сокращение бедности в России
Все материалы
Силовые структуры
Капкан для Рамзана
Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Невменяемый кемеровский шофер за три года развратил в своем гараже 25 мальчиков
Сибиряк обвинил жену в групповом сексе и отрубил ей пальцы
Столичный таксист изнасиловал пассажира
Киберпреступность в России выросла в разы
Все материалы
Наука и техника
Ярослав Сергеев«Мои итальянские адвокаты начнут работу. Я достаточно богатый»
Российский ученый перевернул математику и хочет засудить всех, кто ему не верит
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Весь мир будет смеяться над нашей страной»
Российский ученый говорит, что перевернул математику с помощью калькулятора
Испытана морская версия «Железного купола»
Первые обломки «Союза-2.1б» нашел медведь
Пылающий спутник «Метеор-М» попал на видео
Названа настоящая причина потери спутника «Метеор-М»
Все материалы
Спорт
В одни ворота
Футболистки играют за копейки, пока Месси и Неймар получают миллионы
Бывший глава WADA порадовался отказам спортсменов ехать на турниры в Россию
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть менее сексуальной
Российские биатлонистки остались без медалей на этапе Кубка мира
Мутко не нашел времени для знакомства с обвинениями Родченкова
Чешская биатлонистка призвала отстранить россиян от ОИ-2018
Все материалы
Культура
Участницы секты Чарльза Мэнсона, 1970-й годМоя семья и продажные твари
Что читать этой зимой. Главные книги ярмарки Non/fiсtion
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
Новый черный
Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
Названы лучшие песни года
Табакова экстренно прооперировали
Вышел первый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Украина все же запретила все сезоны «Сватов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотри, но не трогай
YouTube превратился в рассадник шоу для педофилов
В России объявили запрет на анонимов в мессенджерах
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
Трамп поделился роликами с избиениями и уничтожением Девы Марии
Ведущую Екатерину Андрееву начесали и отправили в девяностые
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
Банковские карты пользователей Android оказались под угрозой
Все материалы
Ценности
Гробовое веселье
Российские богатеи устраивают фетиш-вечеринки по поводу и без
В России выросло число скупердяев
Определена лучшая зимняя обувь для мужчин
Названы самые популярные модные тренды в мире
Раскрыты шокирующие факты об индустрии моды
Свинья наградит лучших британских модельеров
Нигериец представил самый дорогой в мире аксессуар для евреев
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Россияне распрощаются с горящими турами
Американцы попались на фотографировании голых ягодиц в храме
Ричард Брэнсон отправит в космос 900 туристов
Турист погиб на секретном военном объекте в Чернобыле
Россияне отказались от дорогих гостиниц
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Несущую смерть рыбам кровавую трубу сняли на видео
Хаски застали за тайным развлечением
Медсестра призвала скармливать белых мальчиков волкам и лишилась работы
Бывшая принца Гарри загрустила после объявления о его свадьбе
Все материалы
На каких машинах ездят москвичи
Топ-10 самых популярных иномарок в Москве
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Range Rover с электроприводом задних дверей оценили в 13 миллионов рублей
Бывший шеф-дизайнер BMW придумал для китайцев машину с массажным полом
Mitsubishi и West Coast Customs сделали «100-летний» гибрид
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы