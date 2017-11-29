Кэти Перри спросила Уоррена Баффета про биткоин

Американская поп-певица Кэти Перри встретилась с одним из самых успешных инвесторов планеты и одним из самых богатых людей мира Уорреном Баффетом, чтобы спросить его мнения о криптовалютах. Об этом Перри рассказала в своем Instagram.

nbd asking Warren Buffett his thoughts on cryptocurrency A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Nov 29, 2017 at 12:24am PST

«Буднично спросила Уоррена Баффета о его мнении по криптовалютам», — написала певица в своем Instagram. Что ей ответил инвестор Баффет, Перри не рассказала.

Курс биткоина в ходе торгов в среду, 29 ноября, пробил очередную рекордную отметку в 11 тысяч долларов за одну электронную монету. На момент написания этой заметки за один биткоин давали 10659 долларов.

27 ноября популярного американского предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании биткоина, однако сам Маск позднее эту информацию опроверг, признавшись, что в свое время ему подарили несколько биткоинов, но он их потерял.