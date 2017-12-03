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Стали известны первые биткоиновые миллиардеры

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Кэмерон (слева) и Тайлер Винклвосс
Кэмерон (слева) и Тайлер Винклвосс

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, отсудившие в 2008 году 65 миллионов долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга, оказались первыми людьми в мире, чей известный запас биткоинов превысил миллиард долларов. Об этом сообщает The Telegraph.

Газета сообщает, что в 2013 году братья купили криптовалюты на 11 миллионов долларов, приобретя около процента всех биткоинов в мире. С тех пор курс вырос почти в 100 раз и достиг 11 395 долларов на прошлой неделе. Точное число биткоинов в распоряжении братьев неизвестно, но предполагается, что оно превышает 100 тысяч штук. Таким образом, эта часть состояния Уинклвоссов превысила миллиард долларов.

Братья Уинклвоссы утверждают, что они не собираются продавать свои криптовалютные активы, а намерены держать их на долгосрочную перспективу.

Курс биткоина перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября. За два дня до этого он торговался на отметке в 9 тысяч. Рыночная капитализация биткоина достигла 165,85 миллиарда долларов.

27 ноября популярного американского предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании биткоина. Он эту информацию опроверг, признавшись, что в свое время ему подарили несколько биткоинов, но он их потерял.

Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы начали создавать свой проект социальной сети, будучи студентами Гарварда в 2002 году. Они назвали ее HarvardConnection и обратились к другу-программисту с предложением о технической реализации. Позже он покинул проект, и в ноябре 2003 года братья и их партнер Дивья Нарендра наняли Марка Цукерберга, предоставив ему тексты разработанного программного кода. В течение следующих двух месяцев Цукерберг избегал контактов с работодателями, занимаясь вместе с Эдуардо Саверином созданием собственной соцсети.

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