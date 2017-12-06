Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м

В России предложили ввести уголовную ответственность за организацию расчетов криптовалютами в особо крупном размере, но в целом наказания будут носить административный характер. Об этом в среду, 6 декабря, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service. Поправки в законодательство Минфин собирается представить в 2018 году.

«Девяностым годам привет, когда на каком-то системном уровне организовывались какие-то суррогаты денежные. Тогда за это будет вплоть до уголовного [наказания]»,— сказал он.

Материалы по теме Давайте качать деньги Что поможет России отказаться от нефти

Согласно конституции, средством расчета на территории России является рубль, напомнил Моисеев. «Из этого следует, что нельзя рассчитываться ничем другим — ни жетончиками "Монополии", ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками», — отметил замминистра.

«Если у вас мало рублей Российской Федерации, вы можете поменять ваши биткоины на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Это вы можете сделать, но прийти в LavkaLavka и платить биткоинами вы не можете — это конституционный принцип», — подчеркнул Моисеев.

Вводить наказание за покупку именно биткоинов не планируется, пояснил чиновник. «В случае, если они будут использоваться для покупки и продажи работ, товаров и услуг на территории Российской Федерации, [тогда] да, мы будем смотреть как на денежные суррогаты. В случае, если люди просто где-то купили, — купили и купили. Мы их не наказываем и не защищаем», — подвел итог Моисеев.

В октябре президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют. ЦБ для этого создаст специальную регулятивную площадку для тестирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до введения общих правил регулирования.