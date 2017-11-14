В России придумали еще один налог для криптовалют

Майнинг (добыча) криптовалют должен облагаться налогами. Об этом первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы считаем, что это вид деятельности и как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и должен попадать под налогообложение», — отметила Скоробогатова. Она уточнила, что речь идет о юридических лицах и частных предпринимателях, которые хотели бы заниматься майнингом.

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По словам Скоробогатовой, работы по подготовке законопроекта о регулировании цифровых валют в России планируется завершить к июлю 2018 года. Публичное привлечение денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) с некоторыми изменениями должно регулироваться по аналогии с IPO, считают в Центробанке.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют. ЦБ для этого создаст специальную регулятивную площадку («сэндбокс», от английского sandbox — «песочница») для тестирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до введения общих правил регулирования.

Минкомсвязи в сентябре предложило обложить операции с криптовалютой налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом, как уточнил глава ведомства Николай Никифоров, криптовалюту, в частности биткоин, в России вряд ли полностью легализуют.

Министерство финансов позднее «объяснило», что физические лица могут сами платить НДФЛ с криптовалютных операций по общим правилам, поскольку специального законодательства для этого в России нет.



