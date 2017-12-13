Националист из Читы охотился на торговцев фруктами и расстреливал их из автомата

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела 45-летнего жителя Читы, обвиняемого в серии убийств граждан среднеазиатских республик из национальной ненависти. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, обвиняемый, русский по национальности, в течение десяти лет на территории Читы и в пригороде охотился на азиатов. В 2006 году он застрелил из пистолета двух мужчин, торгующих фруктами. В 2012-м в Чите обвиняемый забросал бутылками с бензином частный дом в Чите, где проживала цыганская семья, а когда строение загорелось, открыл огонь на поражение по людям, пытавшимся потушить пожар. В результате хозяин дома получил ранение в шею, а его 11-летняя дочь — в руку.

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В мае 2013 года в поселке Песчанка читинец убил четырех человек из автомата Калашникова и ранил одного. В ноябре и декабре того же года он дважды напал на торговцев с пистолетом. В первых числах января 2014-го был расстрелян в упор продавец фруктового киоска. Следующей жертвой читинского националиста стал байкер, которого он застрелил из пистолета в июле 2016 года.

Зимой 2014 года обвиняемый присоединился к преступной группировке, с участниками которой совершил разбойное нападение на одного из жителей Читы. Он из автомата Калашникова прострелил потерпевшему ноги, а затем отобрал у него 6,5 миллиона рублей.

В августе 2016 года оперативники вышли на след националиста и задержали. В его схронах, оборудованных в лесу и по месту работы, были изъяты два автомата Калашникова, два пистолета ИЖ-79, переделанные под стрельбу боевыми патронами, пистолеты Макарова и Марголина, пистолет-пулемет ПП-93, обрез охотничьего ружья 12 калибра, тротиловая шашка, две гранаты со взрывателями, также большое количество патронов.

По данным СК, читинец совершил восемь убийств и семь покушений. Кроме этого, ему предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и разбойном нападении.

В ходе следствия обвиняемый заявлял о своей непричастности к совершенным преступлениям, утверждая, что у него есть алиби. В СК указали, что слова обвиняемого не подтвердились в результате проверок.

В настоящее время фигурант и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела. Ему грозит пожизненное наказание.

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