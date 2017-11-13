Интернет и СМИ
 
Последние новости
Сирийскую армию уличили в нежелании штурмовать последний оплот ИГ в стране
Тренер норвежских биатлонистов поддержал российских спортсменов
Администратор паблика «Подслушано» получил срок за пост об украинцах
Министр захворал и не встретился с многодетной матерью без груди
Джихадисты напали на аэродром Дейр-эз-Зора
Чубайс пообещал России большую газовую турбину
Россияне устремились за границу

Администратор паблика «Подслушано» получил срок за пост об украинцах

Перейти в «Мою Ленту»
Анатолий Плешанов
Анатолий Плешанов

Администратора паблика «Подслушано Тверская область» во «ВКонтакте» Анатолия Плешанова признали виновным в разжигании ненависти по отношению к украинцам и жителям стран Средней Азии. Об этом говорится на сайте РАПСИ со ссылкой на заключение Петроградского районного суда.

В Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов уточняется, что Плешанова признали виновным по статье 282 УК и назначили ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на год.

Пост был написан в 2014 году в паблике «Подслушано Тверская область». По данным суда, молодой человек «разместил текст с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности — к украинцам, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности — в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии».

В группе Плешанов отмечал, что в связи с уголовным делом не будет публиковать текст поста повторно, но уверял, что хотел отразить «бедственное положение беженцев в Тверской области», а не призывал к ненависти. На суде он вину не признал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Админ группы "ВКонтакте" приговорен к условному сроку за возбуждение ненависти
Анонимы забросали СК жалобами на хвастающуюся убийством котенка девушку
«ВКонтакте» заблокировала паблик с мемами про «ватника»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

Инкубатор зла

Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
12:56Сегодня

В сети испугались головы «рыбы из ада»

00:06Сегодня

Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями

04:0112 ноября

Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом

Интернет и СМИ00:06 9 ноября

«Я выбираю жить в кайф»

Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
08:15Сегодня

Секс-игрушки уличили в подслушивании оргазмов

17:0212 ноября

Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»

18:2610 ноября

Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию

Интернет и СМИ00:0311 ноября

«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»

Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
12:0210 ноября

Задорнова провозгласили «лучшим стендапером детства»

11:0412 ноября

Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном

17:5610 ноября

Шведов заставили полчаса слушать «Ради Аллаха» на повторе

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Травившей приемного сына жительнице Колымы предъявили обвинения
Министр захворал и не встретился с многодетной матерью без груди
Жириновский задумал отдать мавзолей под трибуну
Подмосковные энергетики подготовили линии электропередачи к зиме
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Оскорбленные постом в Facebook мусульмане сожгли деревню индуистов в Бангладеш
Джихадисты напали на аэродром Дейр-эз-Зора
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей
Украинский беспилотник вторгся на территорию России
В Киеве рассказали о подготовке новых многомиллионных исков к России из-за Крыма
Комбат ДНР Алабай назвал возможное направление наступления украинской армии
Пограничники перехватили шедшие в Россию две тонны насвая
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Кудрин назвал «Газпром нефть» креативным лидером нефтяной индустрии
Госкомпании стали чаще закупать товары и услуги у малого бизнеса
Чубайс пообещал России большую газовую турбину
«Калашников» передадут в частные руки
Россия потеснила США на рынке зерна
Сорос и Рокфеллер выступили против снижения налогов для богатых
Все материалы
Силовые структуры
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Воронежские воры бросили свой счастливый Daewoo Matiz и попались
Сиделка получила срок за убийство петербургского художника-инвалида
Нападавшую на женщин банду подростков-грабителей поймали в Новосибирске
Мужчина напал на московских полицейских с гантелью и зонтиком
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
На картине XIX века нашли iPhone
Найдена загадочная звезда-«зомби»
Нейросеть «открыла» рыбу под названием кубинская армированная кошка
Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла
Все материалы
Спорт
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
Взявшихся за руки футболистов сборной Англии заподозрили в гомосексуализме
Тренер норвежских биатлонистов поддержал российских спортсменов
Мутко прокомментировал слухи об отстранении России от Олимпиады
Шахматист Карякин присоединился к «Команде Путина»
Все материалы
Культура
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Любовники за кулисами
Мэрилин Монро в постели и Мерил Стрип с двумя мужчинами
Российским фильмам пообещали миллиардные сборы
Лучшим певцом года признали 19-летнего канадца
Звезда «Чудо-женщины» пригрозила покинуть франшизу из-за секс-скандала
Макаревич назвал ерундой сообщение об уходе клавишника из-за Крыма
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Богатым арабам покажут 755-сильный спорткар 2019 года
Белла Хадид с накладной челкой покривлялась в купальном халате
Dolce & Gabbana порвали британский флаг на юбки
Trussardi оформит элитный спа-центр на Ставрополье
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Россияне устремились за границу
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
В Берлине из церкви похитили мастурбирующую куклу-зомби
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
Новосибирский тюнер купил шесть выживших «Марусь»
«Гранты» с дистанционным управлением подорожают на 10 000 рублей
Представлен самый мощный и технически продвинутый Chevrolet Corvette
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы