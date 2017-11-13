Администратор паблика «Подслушано» получил срок за пост об украинцах

Администратора паблика «Подслушано Тверская область» во «ВКонтакте» Анатолия Плешанова признали виновным в разжигании ненависти по отношению к украинцам и жителям стран Средней Азии. Об этом говорится на сайте РАПСИ со ссылкой на заключение Петроградского районного суда.

В Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов уточняется, что Плешанова признали виновным по статье 282 УК и назначили ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на год.

Пост был написан в 2014 году в паблике «Подслушано Тверская область». По данным суда, молодой человек «разместил текст с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности — к украинцам, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности — в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии».

В группе Плешанов отмечал, что в связи с уголовным делом не будет публиковать текст поста повторно, но уверял, что хотел отразить «бедственное положение беженцев в Тверской области», а не призывал к ненависти. На суде он вину не признал.