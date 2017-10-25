ФСБ изъяла у орудовавшей на Колыме преступной группы золото на 38 миллионов

Сотрудники ФСБ изъяли у жителей Магаданской области 16 килограммов промышленного золота стоимостью 38 миллионов рублей. Об этом в среду, 25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным спецслужб, организованная преступная группа занималась хранением и транспортировкой драгоценного металла. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела.

В июле в Якутии задержали жителя Ингушетии, перевозившего в своей машине природное золото на 11 миллионов рублей. Драгметалл общим весом более 4,8 килограмма был спрятан в тайнике, обустроенном в автомобиле.