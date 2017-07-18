Водителя с природным золотом на 11 миллионов рублей задержали в Якутии

В Якутии задержали жителя Ингушетии, перевозившего в своей машине природное золото на 11 миллионов рублей; в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 18 июля, со ссылкой на ФСБ России сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Мужчина был задержан 5 июля. При осмотре его машины сотрудники силового ведомства обнаружили тайник, в котором хранилось промышленное золото общим весом более 4,8 килограмма», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Золото — партией Почему в России можно получить срок за хранение самородков

Как отмечает издание, по котировкам Центрального банка (ЦБ) России, стоимость обнаруженного золота составляет более 11 миллиона рублей. В настоящее время оно изъято и передано в доход государства.

14 октября 2016 года стало известно, что в Амурской области перед судом предстанет житель Зейского района, обвиняемый в незаконном хранении и перевозке золота на сумму более 2,4 миллиона рублей (часть 1 статьи 191 УК России).

По версии следствия, в июле 2016 года мужчина обнаружил около лесного массива в районе реки Большая Эракигра банку, где находилось более 880 шлихового золота. Клад он спрятал в автомобиле с целью его незаконного хранения и перевозки, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.