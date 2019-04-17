Арестованному за изготовление бомбы российскому школьнику смягчили обвинение

Московскому школьнику, у которого изъяли самодельное взрывное устройство, переквалифицировали обвинение на менее тяжкое. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после анализа расшифрованной переписки подростка во «ВКонтакте» и опроса свидетелей не подтвердилась версия, что он действовал в составе организованной группы. В связи с этим было принято решение о смягчении обвинения.

Школьнику вменили часть первую вместо третьей по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

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6 ноября 2018 года Пресненский суд Москвы заключил под стражу 14-летнего подростка. Он был задержан вечером 2 ноября на северо-западе Москвы. В квартире дома на улице Свободы, где он проживал, была обнаружена и изъята самодельная бомба. Следствие проверяло еще четверых московских школьников по делу подростка.

По данным источника «Ленты.ру», мальчика нашли в ходе спецоперации по выявлению соратников 17-летнего студента, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Он привел в действие взрывное устройство и погиб, три сотрудника управления пострадали.

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