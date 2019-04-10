Бас-гитариста российской рок-группы обыскали по делу о взрыве в приемной ФСБ

Российские спецслужбы провели обыск у бас-гитариста астраханской рок-группы Doden Grotte Михаила Каргина по делу о подрыве в приемной ФСБ в Архангельске, передает «Медиазона».

Следственные мероприятия прошли у музыканта 2 апреля, но сообщили о них 8 апреля во «ВКонтакте» в паблике «Astradrink Metal Alliance (Рок в Астрахани!)».

«2 апреля в нескольких городах России прошли обыски по делу октябрьского теракта в городе Архангельске. В Астрахани это коснулось бас-гитариста Doden Grotte. Во вторник в 6 утра к нему домой пришли представители ФСБ и СК. Были изъяты компьютер, телефон и ММГ патронов, используемые на выступлениях. Также был проведен допрос. Сам Михаил свою связь с анархистами полностью отрицает», — говорится в сообщении.

По данным проекта «ОВД-Инфо», 2 апреля обыски по делу о взрыве в приемной ФСБ прошли в шести городах: Челябинске, Мурманске, Пензе, Кирове, Хабаровске и Москве. 6 апреля стало известно об обыске в Якутске.

Каргину уже вернули телефон и компьютер, уточнил он в беседе с «Медиазоной».

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Следственные действия у музыканта проводились с санкции Басманного суда Москвы, который вынес соответствующее постановление 4 марта.

В распоряжении редакции имеется протокол обыска, в котором говорится, что он проведен с целью «отыскания и изъятия электронных носителей информации, в том числе переписки с Жлобицким М.В.».

Михаил Жлобицкий — 17-летний студент колледжа, который осенью 2018 года взорвал самодельное взрывное устройство в приемной управления ФСБ в Архангельске. Пострадали трое сотрудников спецслужб, подрывник погиб.

По данному факту Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.

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