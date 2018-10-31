После теракта в Архангельске ФСБ вызвала на разговор пермскую социалистку

После подрыва здания ФСБ в Архангельске юным анархистом сотрудники ведомства вызвали «на разговор» активистку «Российского социалистического движения» Анастасию Мальцеву из Перми. Об этом сама Мальцева сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Как утверждает Мальцева, ей позвонил сотрудник ФСБ и заявил, что нужно «срочно увидеться». Он пояснил, что произошел взрыв в Архангельске, поэтому силовики должны Мальцеву «видеть и предупредить». Активистка отметила, что изумилась приглашению.

Материалы по теме Здание ФСБ подорвали в Архангельске Подросток-террорист погиб, трое чекистов в больнице

«Ну да, я за социализм, и Октябрьская социалистическая революция — это мой праздник, но я никак не понимаю, какое отношение мои взгляды и убеждения имеют к теракту в Архангельске? По-моему, это стремление "пообщаться" выглядит как симуляция кипучей деятельности», — заявила Мальцева.

Социалистка пояснила «Росбалту», что сама в ФСБ не поедет. «У меня глубокий вечер, и я имею право на отдых. Они ко мне приедут», — сказала Мальцева.

Утром в среду, 31 октября, 17-летний студент Архангельского политехнического техникума Михаил Ж. взорвал бомбу на проходной регионального управления ФСБ. Два сотрудника силового ведомства были контужены, один находится в тяжелом состоянии. Сам нападавший погиб. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

О теракте юноша предупредил заранее, написав пост в интернете. Студент заявил, что ФСБ «фабрикует дела и пытает людей», и пожелал всем «светлого будущего анархического коммунизма». Родные и знакомые Михаила рассказали, что он был спокойным человеком, о политике не говорил. Но единомышленники отметили его идейную подкованность. Будущий террорист увлекался русскими революционерами XIX века. На его аватаре в чате была эмблема немецкой леворадикальной организации RAF.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!