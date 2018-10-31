Опубликовано фото подорвавшего чекистов 17-летнего смертника

Следственный комитет России опубликовал в Twitter кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен 17-летний подросток, устроивший взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.

На снимке видно, что молодой человек, находящийся перед рамкой металлодетектора, одной рукой держит рюкзак, а другая находится внутри сумки. Такую картину событий, предшествовавших взрыву, описывали в Национальном антитеррористическом комитете.

Следователи сообщили, что именно этот юноша пронес в здание УФСБ бомбу, которая сработала на входе. Личность подрывника установлена, это местный житель.

В результате взрыва погиб сам злоумышленник и пострадали три сотрудника спецслужбы. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

tvzvezda.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!