Взорвавший ФСБ террорист не пил, не курил и увлекался революционерами XIX века

Студент Архангельского политехнического техникума Михаил Ж., взорвавший бомбу в здании регионального управления ФСБ, производил впечатление спокойного и идеологически подкованного человека. Об этом изданию Daily Storm рассказали знакомые и родные смертника.

Бабушка Михаила Валентина заявила, что у ее внука не было друзей, и он все время сидел в интернете. «Не пил, не курил, матерного слова не произносил, спокойный. Я впервые слышу, что он с коммунистами был связан. Никто про него плохого слова не сможет сказать», — утверждает женщина.

Один из друзей смертника по социальной сети «ВКонтакте», как и он, увлекающийся идеологией анархо-коммунизма, рассказал, что познакомился с Михаилом полгода назад. Будущий террорист уже тогда был «теоретически и практически подкован», проявлял «идейную зрелость». Молодые люди обсуждали варианты изготовления взрывчатых веществ. Собеседник издания считает, что решение Михаила взорвать бомбу было «осознанное, запланированное и выстраданное».

Материалы по теме Здание ФСБ подорвали в Архангельске Подросток-террорист погиб, трое чекистов в больнице

Бывшая одногруппница террориста утверждает, что у того были друзья-однокурсники, но он не обсуждал с ними политику. «Спокойный человек, не состоял ни в каких неформальных сообществах. Нормально общался с одногруппниками», — сказала Светлана.

В сети «ВКонтакте» Михаил сидел под именем русского революционера XIX века Сергея Нечаева — автора «Катехизиса революционера» и лидера подпольной организации «Народная расправа».

17-летний Михаил Ж. взорвал бомбу на входе в здание УФСБ утром в среду, 31 октября. В результате взрыва он сам погиб, трое чекистов получили ранения. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов. Смертник был сторонником радикальных левых идей. Он предупредил, что совершит теракт, в интернет-чате с единомышленниками. Решение взорвать чекистов Михаил объяснил тем, что ФСБ «фабрикует дела и пытает людей». На прощание смертник пожелал всем «светлого будущего анархического коммунизма».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!