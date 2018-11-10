Силовики начали розыск молодых анархистов в Москве

ФСБ и полиция разыскивают в Москве с десяток молодых анархистов, которые могли быть замешаны в подготовке терактов и незаконном обороте взрывчатки. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Разыскиваемые могут быть сообщниками 14-летнего школьника из Москвы Кирилла К., арестованного по подозрению в изготовлении взрывного устройства. По информации следствия, он общался со студентом, который устроил в конце октября взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

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«От своего старшего товарища Кирилл и узнал, как из бытовой химии, в том числе удобрений, которые нетрудно найти и приобрести в хозяйственных магазинах, можно изготовить взрывные устройства. В ходе обыска в квартире родителей школьника на улице Свободы было обнаружено готовое самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе аммиачной селитры и бездымного пороха, а также компоненты бомб», — пишет газета.

Следователи полагают, что учащийся 8-го класса планировал устроить взрыв во время празднования Дня народного единства и согласия. Школьник, в свою очередь, свою вину не признает, от дачи показаний отказался, воспользовавшись конституционным правом. При этом установить его предполагаемых подельников следствию пока не удалось.

31 октября в здании УФСБ в Архангельске 17-летний местный житель привел в действие взрывное устройство. Сам он погиб, три сотрудника управления пострадали.

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