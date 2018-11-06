Московского школьника арестовали за изготовление бомбы

Пресненский суд Москвы заключил под стражу 14-летнего школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

Как рассказали журналистам в суде, подросток будет находиться под стражей до 2 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним.

Школьника задержали вечером 2 ноября на северо-западе Москвы. В квартире дома на улице Свободы, где он проживал, была обнаружена и изъята самодельная бомба. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

По данным источника «Ленты.ру», мальчика нашли в рамках спецоперации по выявлению соратников 17-летнего студента, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что сотрудники спецслужб пришли к нему на беседу и обнаружили в комнате подозрительный предмет, оказавшийся взрывчаткой, множество книг по химии, а также большое количество реактивов и лабораторной посуды. Выяснилось, что подросток увлекается химией и имеет успехи в ее изучении, неоднократно побеждал в конкурсах по этому предмету, однако в проведении опасных экспериментов ранее замечен не был.

Уголовная ответственность России наступает с 16 лет, однако по ряду тяжких статей, включая те, по которым возбуждено уголовное дело, с 14 лет. Максимальное наказание, которое грозит подростку в силу его возраста, — десять лет воспитательной колонии.

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