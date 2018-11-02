У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве

В квартире в жилом доме на улице Свободы в столичном районе Южное Тушино у 16-летнего подростка обнаружено самодельное взрывное устройство, готовое к использованию. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мероприятия проводили сотрудники ФСБ, в рамках спецоперации по выявлению сподвижников подростка, подорвавшего самодельное взрывное устройство в приемной Управления ФСБ по Архангельской области. Изучая активистов групп в социальных сетях, они выявили несколько наиболее агрессивных участников, и среди них москвича.

«В пятницу во второй половине дня к молодому человеку на улицу Свободы пришли чекисты на беседу, и обнаружили в комнате ребенка предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. На место происшествия вызваны представители всех оперативных служб, опасный предмет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал собеседник.

Официальные представители столичных правоохранительных органов от комментариев воздержались.

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Как сообщил «Ленте.ру» другой источник в правоохранительных органах, молодому человеку недавно исполнилось 17 лет, и он уже попадал в поле зрения борцов с экстремизмом. «В квартире, где он проживал с матерью, обнаружены множество книг по химии, а так же большое количество реактивов и лабораторной посуды. Молодой человек, судя по грамотам и дипломам, неоднократно побеждал в конкурсах по этому предмету, однако в проведении опасных экспериментов он замечен не был», — сообщил наш источник.

По его данным, уже возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ» (ст.222 УК РФ), следователи так же намерены привлечь молодого человека к ответственности за приготовление к теракту и убийству, совершенному общеопасным способом.

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