Силовые структуры
 
Последние новости
Власти отказались контролировать цены на бензин
Роналду сравнили с Роналдо
Подписано соглашение между Украиной и Константинополем
Названы наиболее часто нарушаемые права россиян
Месси обвинили в отмывании денег
Трамп пригрозил Ирану экономической катастрофой
Жестоко убитый бразильский футболист оказался насильником
Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Самарой
Охранник требовал деньги за выезд скорой помощи с парковки и поплатился
Новости партнеров

Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы

Перейти в «Мою Ленту»

У московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства, были соучастники. Такого мнения придерживается следствие, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник агентства уточняет, что подросток задержан. По данным источника, ему 14 лет, а в квартире, где он живет, силовики изъяли различные компоненты для изготовления бомб, которые «приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ».

Школьника нашли в рамках спецоперации по выявлению сподвижников 17-летнего студента, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Источник в правоохранительных органах сообщал «Ленте.ру», что к учащемуся пришли на беседу чекисты и обнаружили в его комнате предмет, похожий на самодельную бомбу. Подозрительное устройство изъяли. По информации источника, московскому подростку 16 лет; был ли он задержан, не уточнялось.

Другой источник рассказал «Ленте.ру», что молодому человеку 17 лет, а не 16, и что он имеет успехи в изучении химии. По его данным, уже возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов по делу московского подростка по состоянию на 3 ноября нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
К бабушке подорвавшего здание ФСБ подростка-анархиста пришли с обысками
После теракта в Архангельске ФСБ вызвала на разговор пермскую социалистку
Другие материалы рубрики
Силовые структуры16:58 1 ноября

«Это очень распространенная история»

Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
08:18 1 ноября

Неизвестный напал с ножом на московского чиновника

21:50 2 ноября

В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина

17:27 2 ноября

У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве

Силовые структуры00:0231 октября

«Краденое сбывают здесь же»

Что скрывают российские рынки: рассказывает опытный аферист
16:5531 октября

Спасительница полицейских коней рассказала о боях без правил между лошадьми

19:39 2 ноября

Военного эксперта по ЧВК арестовали по подозрению в госизмене

15:21 2 ноября

Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест

Силовые структуры05:1819 октября

«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»

Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
15:17 2 ноября

Закованные в наручники насильники дознавательницы МВД попали на видео

12:3531 октября

Здание ФСБ в Архангельске подорвал 17-летний смертник

13:32 2 ноября

Сибиряк застрелил проникшего на стройку подростка и закопал в лесу

Россия
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Самарой
Россиянин с особой жестокостью убил жаловавшуюся на домашнее насилие подругу
Охранник требовал деньги за выезд скорой помощи с парковки и поплатился
Все материалы
Мир
Караван безумия
К границам США рвется многотысячная армия. Ее никто не может остановить
Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США
Обложка комикса Is This Tomorrow?Ленина на них нет
Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
США и Турция сняли друг с друга санкции
В Японии незаметно утонул остров
Куба поможет российским спутникам
Россию обвинили в ослаблении США
Все материалы
Бывший СССР
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Грузия отказалась выращивать марихуану для мира
Подписано соглашение между Украиной и Константинополем
Названо условие прекращения страданий жителей Донбасса
Евросоюз раскритиковал санкции России против Украины
Все материалы
Экономика
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Оценимая помощь
Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
Илон Маск рассказал о худшем годе в жизни
Путин усомнился в мегапроекте
В России захотели запретить BlaBlaCar
Все материалы
Силовые структуры
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина
У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
Военного эксперта по ЧВК арестовали по подозрению в госизмене
Все материалы
Наука и техника
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Россия по-новому освоит Луну
Владелец Tesla нашел хитрый способ избежать штрафов за парковку
Названо простое средство для борьбы со старением
Blizzard перевыпустит Warcraft 3
Все материалы
Спорт
«Мы постоянно дрались с соперниками»
Этот матч стал самым грубым в истории футбола. Удалили даже судью
Месси обвинили в отмывании денег
Жестоко убитый бразильский футболист оказался насильником
В Италии посмеялись над пострадавшими в метро россиянами
Стриптиз российской фигуристки вызвал ажиотаж в сети
Загитова ухудшила результаты
Нурмагомедов обратился к Мэйуэзеру
Все материалы
Культура
Фредди заберет тебя
Кино недели: поминки по Queen, судьба дизайнера, боевая запрещенка
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Тилль Линдеманн«В мире сейчас творится хрен знает что. И лучше не станет»
Тилль Линдеманн о крови, санкциях, войне и жизни после смерти
Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке
Адвокат рассказала о тысяче жертв Вайнштейна
Жена Оззи Осборна подсыпала мужу снотворное и узнала грязный секрет
Трампу запретили цитировать «Игру престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Белый шум
Тишина и покой глазами лучших фотографов мира
Участник реалити «лишился всего» после фразы о Гитлере и убийстве евреев
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы игнорировать выборы в США
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Все материалы
Ценности
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Раскрыт секрет идеального селфи
Все материалы
Путешествия
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Пилот заподозрил бога в благополучной посадке падающего самолета
Проституток Амстердама захотели переселить
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Все материалы
Из жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами
Алчный муж похвалил жену за желание умереть и угодил в тюрьму
Недовольного клиента ресторана пустили на блюда и скормили вегетарианцам
Мрак и котики
Превратиться в монстра и убежать от реальности: октябрь глазами обычных людей
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Воры, акробаты и силачи сколотили банду и похитили 10 миллионов долларов
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Ну а девушки!
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Ставим красивую точку!
Пыль и хамон
Самая дорогая Skoda в мире выиграла ралли Испании
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
Цвет настроения — серый
Уныние, мрак и тлен городов, на которые хочется смотреть снова и снова
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
Новый деловой район появится в Москве
Россиянин поймал в лесу волка и поселил его на балконе
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Предсказан очередной скачок ипотечных ставок
Все материалы