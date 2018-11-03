Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы

У московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства, были соучастники. Такого мнения придерживается следствие, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник агентства уточняет, что подросток задержан. По данным источника, ему 14 лет, а в квартире, где он живет, силовики изъяли различные компоненты для изготовления бомб, которые «приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ».

Школьника нашли в рамках спецоперации по выявлению сподвижников 17-летнего студента, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Источник в правоохранительных органах сообщал «Ленте.ру», что к учащемуся пришли на беседу чекисты и обнаружили в его комнате предмет, похожий на самодельную бомбу. Подозрительное устройство изъяли. По информации источника, московскому подростку 16 лет; был ли он задержан, не уточнялось.

Другой источник рассказал «Ленте.ру», что молодому человеку 17 лет, а не 16, и что он имеет успехи в изучении химии. По его данным, уже возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов по делу московского подростка по состоянию на 3 ноября нет.

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