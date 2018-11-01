К бабушке подорвавшего здание ФСБ подростка-анархиста пришли с обысками

К бабушке студента политехнического техникума в Архангельске, устроившего самоподрыв в здании местного управления ФСБ, пришли с обысками. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает «РБК».

Пожилая женщина сказала журналистам, что сотрудники силовых структур приходили к ней домой, но на допрос пока не вызывали. Также она рассказала о своем внуке: назвала его добрым человеком, который после занятий сразу возвращался домой, лишь изредка гулял с одноклассниками.

Материалы по теме Здание ФСБ подорвали в Архангельске Подросток-террорист погиб, трое чекистов в больнице

По ее словам, внук хорошо знал историю и надеялся поступать в медицинский вуз. Он не хотел идти в армию, чтобы «не защищать богатых, которые в офшорах деньги держат и приватизируют народное богатство».

«Не знаю, когда он мог успеть какую-то бомбу соорудить», — сказала пенсионерка.

31 октября 17-летний подросток устроил самоподрыв в здании регионального УФСБ в Архангельске. Молодой человек погиб, три сотрудника ФСБ получили ранения.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!