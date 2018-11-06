Житель Калининграда арестован за публичное оправдание архангельского террориста

Суд Центрального района Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест 24-летнего Вячеслава Лукичева, обвиняемого в публичном оправдании теракта в здании УФСБ в Архангельске. Об этом со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер сообщает «Интерфакс».

«Суд арестовал Вячеслава Лукичева на два месяца, до 3 января. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Моему подзащитному ставится в вину написание статьи в сети Интернет, в которой он рассуждает о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, называя погибшего мужественным человеком, но не призывает к повторению его действий. Следствие считает, что он может скрыться, так как имеет заграничный паспорт», — цитирует агентство адвоката Бонцлер.

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Лукиничев был задержан 3 ноября в центре Калининграда, на автобусной остановке, его доставили в местное управление ФСБ. По словам правозащитников, вместе с молодым человеком задержали его подругу и их близкую знакомую. «Поводом стал комментарий под фотографией архангельского террориста, в которой молодой человек назвал того "героем". Сутки спустя Лукиничев написал явку с повинной — только для того, чтобы обе задержанные вместе с ним девушки были отпущены на свободу», — утверждает Бонцлер.

31 октября в здании УФСБ в Архангельске 17-летний местный житель привел в действие взрывное устройство. Сам он погиб, ранения получили три сотрудника управления. Информированный источник сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе анархистов.

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