Губернатор назвал взорвавшего ФСБ 17-летнего смертника жертвой оппозиции

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов после теракта, устроенного 17-летним студентом в здании регионального управления ФСБ, заявил, что в последнее время молодежь активно вовлекают в протестные акции, что в свою очередь «наносит удар по неокрепшему разуму». Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Посмотрите, у нас в ряде протестных митингов участие принимали школьники! Не студенты училищ, а школьники! Это делается не для дела, а для массы, чтобы потом красиво выглядеть перед заказчиками подобного рода мероприятий. Молодежь вовлекают тусовкой, возможностью поругать кого угодно, и тебе за это ничего не будет, дискредитацией основополагающих основ нашего государства», — сказал политик.

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По словам Орлова, сейчас власти должны вести диалог с молодежью, кроме того, молодых людей необходимо активно «вовлекать в большие дела», чтобы они не чувствовали себя ненужными.

Взрыв в здании архангельского управления ФСБ совершен утром 31 октября. Следственный комитет признал произошедшее терактом, сообщив, что в результате погиб сам исполнитель — 17-летний местный житель — и пострадали три сотрудника спецслужбы. Впоследствии выяснилось, что смертником оказался студент второго курса местного политехнического колледжа. Родственники и знакомые молодого человека рассказывали, что он не имел вредных привычек, был спокойным и увлекался идеологией анархо-коммунизма.

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