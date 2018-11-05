Напавшего на ветерана АТО россиянина заподозрили в оправдании терроризма

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Калининграда сообщила о том, что сотрудниками ОМОН был задержан россиянин Вячеслав Лукичев, объявленный в розыск по линии Интерпола после инцидента с бывшим бойцом антитеррористической операции (АТО). Об этом «Медиазоне» рассказал правозащитник Динар Идрисов.

Как рассказал ОНК 24-летний Лукичев, его обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России). Тем не менее постановление о возбуждении уголовного дела пока предъявлено не было, уточнили в издании.

Лукичев находится в изоляторе временного содержания (ИВС) при региональном управлении МВД. Жалоб на условия содержания он не предъявлял.

Сотрудники ОМОН задержали молодого человека 4 ноября на автобусной остановке.

10 сентября стало известно о том, что Лукичев объявлен в международный розыск по делу о нападении на ветерана АТО Дмитрия Иващенко в Киеве, сообщало UkraNews. По данным агентства, 2 мая россиянин вместе с группой сообщников атаковал экс-военного в футболке с национальной украинской символикой. В ходе нападения они использовали нож, молоток и баллончик слезоточивого газа.

Пострадавший получил колото-резаное ранение в спину. Одна из участниц преступления Екатерина Лапинская была задержана и приговорена киевским судом к трем годам лишения свободы. Предполагаемый организатор Лукичев скрылся от правоохранителей в Польше.

В июне житель Кировской области стал фигурантом уголовного дела после того, как одобрил действия террористов во время просмотра телевизора. По версии следствия, 27-летний мужчина, отбывающий наказание в одной из колоний области, смотрел новостной сюжет про террористическую организацию и публично поддержал боевиков.

АТО была введена Киевом в 2014 году в ходе силовой операции в Донбассе. В марте 2018 года операция была завершена, и в результате смены формата боевых действий в апреле началась операция объединенных сил (ООС) под управлением военного руководства страны.

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