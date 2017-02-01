Блогера из Татарстана оштрафовали на 50 тысяч рублей за оправдание терроризма

Приволжский окружной военный суд признал блогера из Татарстана Рамиля Ибрагимова, одобрившего нападение на ночной гей-клуб Pulse в Орландо (штат Флорида, США), виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

Блогера оштрафовали на 50 тысяч рублей. Гособвинение просило для Ибрагимова наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

Дело против Ибрагимова по части 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма») было возбуждено в июне 2016 года.

Прокуратура начала проверку после того, как на своей странице в Instagram Ибрагимов опубликовал фотографию, в подписи к которой он прокомментировал теракт в Орландо. В частности, мужчина написал, что Союз молодых инноваторов Татарстана, который он возглавляет, «поддерживает эту убедительную акцию». Позднее блогер удалил пост, заявив о его неверной трактовке, и закрыл страницу в соцсети. Ибрагимов тогда утверждал, что в его словах нет оправдания терроризма, он «воспользовался своим конституционным правом и высказал свое мнение».

В ночь на 12 июня 2016 года житель Флориды афганского происхождения Омар Матин устроил стрельбу в гей-клубе в Орландо. В результате были убиты 50 человек, 53 получили ранения.