Защита блогера из Татарстана передумала вызывать Обаму как свидетеля

Защита блогера из Татарстана Рамиля Ибрагимова, одобрившего нападение на ночной гей-клуб Pulse в Орландо (штат Флорида), передумала вызывать в суд бывшего президента США Барака Обаму в качестве свидетеля. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает портал InKazan.

Адвокат обвиняемого Александр Коган объяснил, что привлечь политика к рассмотрению требовал предыдущий защитник. «Не вижу смысла вызывать Обаму в качестве свидетеля. Тем более суду неизвестно его место проживания», — добавил Коган.

Также адвокат подчеркнул, что не видит в поступке своего клиента поддержки терроризма.

В ночь на 12 июня 2016 года житель Флориды афганского происхождения Омар Матин устроил стрельбу в гей-клубе в Орландо. В результате погибли 49 человек, еще 53 были ранены. Ибрагимов положительно отозвался о действиях террориста и резко отозвался о посетителях заведения. В том же месяце в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).