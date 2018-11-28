В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбы

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) проверяет четырех подростков на причастность к делу 14-летнего школьника, арестованного ранее за изготовление самодельного взрывного устройства. Об этом в среду, 28 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, процессуальный статус несовершеннолетних пока не определен, их личности следствие не раскрывает. С подростками проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

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6 ноября сообщалось, что Пресненский суд Москвы заключил под стражу 14-летнего школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства.

Школьника задержали вечером 2 ноября на северо-западе Москвы. В квартире дома на улице Свободы, где он проживал, была обнаружена и изъята самодельная бомба. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

По данным источника «Ленты.ру», мальчика нашли в ходе спецоперации по выявлению соратников 17-летнего студента, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Он привел в действие взрывное устройство и погиб, три сотрудника управления пострадали.

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