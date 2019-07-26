Россиянина отправили в колонию за твит

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает «Медиазона».

Как рассказал журналистам издания адвокат Владимир Красиков, 23-летнего мужчину обвинили в публичных призывах к терроризму. Довыденков признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и исследования доказательств.

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В правозащитном центре «Мемориал» уточнили, что дело было возбуждено из-за твита, в котором, по версии следствия, содержались лингвистические признаки оправдания действий молодого человека, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в Архангельске. При этом твит подсудимого, отметили правозащитники, не собрал ни одного лайка и репоста.

17-летний студент устроил взрыв в архангельском управлении ФСБ в октябре прошлого года. Следственный комитет признал произошедшее терактом, сообщив, что в результате погиб сам исполнитель и пострадали три сотрудника спецслужбы.

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