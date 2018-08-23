Миллионы сайтов и труды Ленина окажутся под угрозой по инициативе Минкомсвязи

Из-за невнятных формулировок нового законопроекта Минкомсвязи о досудебных блокировках за обоснование и оправдание экстремизма и терроризма под угрозу попадут миллионы интернет-страниц. Такие опасения выразили члены рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве России, сообщает «Коммерсантъ».

Под блокировки могут попасть до 19 миллионов сайтов, что приведет к нарушению работы интернета, полагают эксперты, направившие отзыв на законопроект. «Блокировка такого количества ресурсов может привести к существенному увеличению маршрутных таблиц, что может оказать большое влияние на качество услуг передачи данных пользователям сетей связи на территории РФ, включая доступ к государственным информационным системам»,— предупреждают в совете.

Проект документа необходимо доработать и исключить «неопределенные понятия». В частности, их не устраивает абстрактность и двусмысленность понятий «обоснование» и «оправдание», которые имеют широкую трактовку. В предлагаемом контексте это «не выдерживает критики», говорится в отзыве. Отмечается, что поправки приведут к тому, что под обоснование и оправдание экстремизма и терроризма попадут учебники по праву и публикации по криминологии, анализирующие эти явления.

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В нынешнем варианте проекта закона вряд ли удастся избежать злоупотреблений блокировками, полагают специалисты.

«Как оправдывающие экстремизм или терроризм могут быть квалифицированы многие известные работы Маркса, Ленина и их соратников, большая часть как советской литературы и трудов советских историков, так и современной отечественной и зарубежной публицистики и беллетристики», — отмечает экспертный совет. Кроме того, они предостерегают, что под действие поправок также может попасть любая критика действительности.

Поправки к закону «Об информации», которые дадут право без суда ограничивать доступ к любой информации, содержащей «обоснование и оправдание» экстремистской и террористической деятельности, появились на правительственном портале 7 августа. Министерство сетовало, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры возможна только при выявлении фактов призыва к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Однако этого недостаточно, считают в министерстве.

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