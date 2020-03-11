Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к девяти годам колонии

В Москве суд вынес приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову. Об этом в среду, 11 марта, сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, Коршунова признали виновными в растрате денежных средств при заключении контракта на поставку топлива и сахарного песка для нужд ведомства и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения.

Материалы по теме Сел за «Кресты» Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары

По уголовному делу также проходят бывшая заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и экс-начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексей Данилов. Алексеевой назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом три миллиона рублей. Данилова приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Олега Коршунова арестовали осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

В июле прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам заключения за махинации при закупке обуви для сотрудников колоний.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru