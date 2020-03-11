Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к девяти годам колонии

В Москве суд вынес приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову. Об этом в среду, 11 марта, сообщает ТАСС.
Как говорится в сообщении, Коршунова признали виновными в растрате денежных средств при заключении контракта на поставку топлива и сахарного песка для нужд ведомства и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения.
По уголовному делу также проходят бывшая заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и экс-начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексей Данилов. Алексеевой назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом три миллиона рублей. Данилова приговорили к пяти годам колонии общего режима.
Олега Коршунова арестовали осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.
В июле прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам заключения за махинации при закупке обуви для сотрудников колоний.