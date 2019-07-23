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Бывшего замдиректора ФСИН захотели приговорить к девяти годам колонии

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Олег Коршунов

Обвинение просит суд приговорить бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила адвокат Мария Кузнецова, суд огласит приговор 29 июля. Для другого фигуранта дела, бывшего руководителя ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» Виталия Морусова, обвинение попросило семь лет колонии.

Помимо этого, суд попросили оштрафовать обвиняемых: Коршунова — на один миллион рублей, Морусова — на 300 тысяч рублей.

Коршунова арестовали осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

По версии следствия, в 2015 году Олег Коршунов, Виталий Морусов и предприниматель Смбат Арутюнян вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств. Для этого в колониях было организовано производство обуви для заключенных и сотрудников ФСИН. Следствие считает, что вместо кожи использовался более дешевый материал, а выделенные из бюджета 263 миллиона рублей были похищены обвиняемыми.

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