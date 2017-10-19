Предполагаемую сообщницу замглавы ФСИН Коршунова арестовали

Первого заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву, обвиняемую в пособничестве в растрате, арестовали до 4 декабря. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает ТАСС.

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Следователь ходатайствовал на избрании обвиняемой меры пресечения в виде ареста в связи с тем, что она может скрыться от следствия, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства по делу.

О задержании Алексеевой стало известно 18 октября. По версии следствия, она была пособницей заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в растрате более 160 миллионов рублей.

Коршунов был задержан 13 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»). В ходе обыска у обвиняемого изъяли около четырех миллионов рублей, а также коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова.

По данным источника «Ленты.ру», буквально за день до задержания Коршунов уволился со службы. В июне он написал рапорт на пенсию, после чего отправился в отпуск.

54-летний Коршунов занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН с 2012 года. Два года спустя он был назначен указом президента России Владимира Путина на должность замглавы ведомства.