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Сел за «Кресты»

Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В минувшую среду, 13 сентября, оперативники ФСБ задержали замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, курировавшего финансы в ведомстве. Обыск, проведенный в его в квартире, выявил много интересного — от трех миллионов рублей наличными до коллекции дорогих часов. Чуть позже на высокопоставленного тюремщика открыли уголовное дело о растрате 160 миллионов рублей. По версии следствия, злоупотребления связаны с проектом нового СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге — давней «больной мозоли» для руководства ФСИН. Строительство изолятора сопровождается убийствами, уголовными делами и арестами, а сдача объекта переносится не первый год. О скандальных событиях вокруг легендарной тюрьмы вспоминала «Лента.ру».

Отпуск не удался

За Олегом Коршуновым правоохранители пришли на следующий день после того, как он подписал заявление об увольнении из ФСИН. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что еще в июне Коршунов подал рапорт об уходе на пенсию, а в момент задержания числился в отпуске.

Сыщики провели обыск дома у Коршунова и изъяли там три миллиона рублей, десять тысяч долларов и четыре тысячи евро, коллекцию дорогих часов всемирно известных марок, закрепленный за ним служебный пистолет Макарова с патронами, а также документы и компьютер. Все предметы, кроме оружия, были приобщены к уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом России (СКР). Расследование ведется по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»), обвинение уже предъявлено.

«Установлено, что Коршунов, занимая руководящую должность, возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд», — говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате ФСИН был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей. Источник «Ленты.ру» сообщил, что это преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела о махинациях при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

По ходатайству следствия, Басманный суд Москвы отправил замглавы ФСИН в следственный изолятор на два месяца.

Колпинский долгострой

К строительству «Крестов-2» с бюджетом в 12 миллиардов рублей в Колпино (муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга) приступили в 2007 году. Проект комплекса на территории в 35 гектаров включает в себя два девятиэтажных корпуса, общежитие для сотрудников, следственный корпус, баню и прачечную — всего 67 объектов. Во ФСИН не без гордости заявляли, что новое СИЗО станет крупнейшим в Европе — почти на четыре тысячи заключенных.

Генподрядчиком выбрали «Генеральную строительную корпорацию» (ГСК) Виктора Кудрина, главным субподрядчиком — компанию «Петроинвест», возглавляемую Русланом Хамхоковым.

Ввод в эксплуатацию планировался на декабрь 2015 года, затем сдача объекта сдвинулась на середину 2016-го. В начале 2017 года, то есть спустя десять лет после запуска проекта, строительство было приостановлено. ФСИН приступила к масштабной проверке, пытаясь выяснить состояние объектов, их готовность к запуску. Согласно последней информации, объект может быть сдан в конце 2017 года.

Нужно больше миллиардов

Стройка остановилась по банальной причине: кончились деньги. А подрядчики ввязались в судебные тяжбы. ГСК подала иск о банкротстве «Петроинвеста», там, в свою очередь, потребовали того же самого, но в отношении ГСК. Обе компании пытались взыскать друг с друга долги. ФСИН же решила выяснить, какие из объектов комплекса готовы. Глава «Петроинвеста» Хамхоков сообщал тогда «Фонтанке.ру», что УФСИН оплатила ГСК всю сумму по контракту — 12,7 миллиарда рублей.

Однако он отмечал, что отсутствие материальных, людских и финансовых ресурсов у генподрядчика не позволит завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию новых «Крестов». К тому же за два последних года уже построенные объекты начали разрушаться. 12-этажный режимный корпус №2 был дважды затоплен из-за разморозки системы отопления. По состоянию на январь 2017 года, утверждал Хамхоков, необходимо еще выполнить строительно-монтажные работы на сумму 1,2-1,5 миллиарда рублей.

«Нет финансирования, нет и работы. Перспективы завершения стройка не имеет», — заключил он.

В той же «Фонтанке.ру» глава ГСК Виктор Кудрин опроверг заявления своего субподрядчика, а теперь уже и оппонента.

«На сегодняшний день на объекте работает около 400 человек, более 10 субподрядных организаций. Ведутся работы по сдаче объекта в эксплуатацию», — заявил Кудрин.

Конфликт с интересом

Вечером 2 марта, когда тюремные начальники вовсю проводили ревизию строительства СИЗО, на восьмом километре Колтушского шоссе наряд полиции обнаружил истекающего кровью человека возле автомобиля Nissan X-Trail. Это был начальник отдела по техническому надзору и эксплуатации объектов строительства «Крестов-2» подполковник Николай Чернов.

Киллер выпустил в него восемь пуль из пистолета Макарова. Спустя пять дней Чернов, не приходя в сознание, скончался в Военно-медицинской академии. К тому моменту правоохранители уже задержали предполагаемых заказчика и исполнителя убийства.

По данным портала 47news, на месте убийства засветился 63-летний петербуржец Сабир Садыков. Он якобы проезжал мимо на своем BMW Х5, увидел знакомый автомобиль, в нем — раненного Чернова, который успел ему сказать, что у него отняли восемь миллионов рублей. Садыков также от себя добавил, что тюремщик часто брал откаты, а известно ему об этом потому, что он сам работал на строительстве «Крестов-2».

Кроме того, «очевидец» поведал полицейским о светлых «Жигулях» и двух киллерах. Но оперативники не повелись на ложный след, не поверили показаниям Садыкова. Его самого начали проверять, и выяснилось, что у него четыре судимости еще с советских времен за кражу, мошенничество, разбой и хулиганство. А на стройке СИЗО Садыков выполнял роль «решальщика» деликатных вопросов. За ним была организована слежка и вскоре его задержали.

На первом же допросе Садыков сознался во всем. Он рассказал, что вызвал Чернова на разговор, прихватив с собой пистолет с глушителем. Сел рядом с жертвой на пассажирское кресло и выстрелил восемь раз. Но произошло непредвиденное. Чернов получил три пули в правое плечо, три пули в живот и две в шею, однако все еще дышал. Патроны кончились, ножа у убийцы с собой не было, а душить жертву он не осмелился. 25 минут Садыков ходил вокруг и ждал смерти Чернова. В этот момент подъехала патрульная машина.

На допросе киллер назвал и имя сообщника — заместителя руководителя управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Назначенный еще при прежнем начальнике регионального УФСИН Валерии Заборовском, он курировал отдел капитального строительства и возглавлял жилищно-бытовую комиссию ведомства. Как отмечает портал 47news, Мойсеенко отвечал за стратегию стройки нового СИЗО, а его подчиненный Чернов — за тактику.

Чернов, проводивший ревизию объектов «Крестов-2», говорил, что для некоторых эта стройка обернется уголовным делом. Кроме того, он не подписывал многие документы, указывая на недоработки и недоделки. По версии следствия, все это вылилось в служебный конфликт, в результате которого замглавы УФСИН решил устранить сослуживца, чтобы скрыть хищения.

Дорога, которую украли

Спустя несколько дней после ареста Мойсеенко и Садыкова, по материалам проверки ФСБ и ФСИН было возбуждено уголовное дело о хищении 12 миллионов рублей из более чем 15 миллионов, выделенных на строительство автомобильной дороги к злополучным «Крестам-2».

По данным следствия, 23 августа 2016 года управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило госконтракт с подведомственным управлением строительства (ФГУП УС СЗФО ФСИН) на работы по прокладке автодороги. Был выдан аванс в четыре миллиона рублей. В декабре 2016 года неустановленные лица представили заказчику (УФСИН) акты о якобы построенной дороге. Выставили счет на 11 миллионов рублей, которые и были переведены тюремным ведомством.

Через три месяца, 18 марта, СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о растрате в отношении владельца и бывшего генерального директора ГСК Виктора Кудрина. По данным следователей, ГСК с 2007 по 2015 годы заключила госконтракт и ряд дополнительных соглашений с УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на строительство СИЗО «Кресты-2». В качестве оплаты работ на счета генподрядчика были перечислены свыше 12,2 миллиарда рублей, однако контракт в полном объеме так и не выполнен, а сам Кудрин похитил более 56 миллионов рублей.

Партнеры навек

Вскоре бизнесмена арестовали. Но во внутренней тюрьме ФСБ в Петербурге он провел меньше месяца. 17 апреля суд изменил Кудрину меру пресечения на домашний арест. В этот же день СКР возбудил второе дело против него — по статье о мошенничестве. Сумма ущерба, по версии следствия, достигает 40 миллионов рублей. Однако ФСИН, несмотря на уголовное преследование Кудрина, не расторгла госконтракт с его компанией, а сам бизнесмен свою вину не признал и от дачи показаний отказался.

«ГСК — единственный генподрядчик, с которым у нас договорные отношения и который единственный отвечает за сдачу объекта перед заказчиком, то есть перед УФСИН. Контракт расторгнут не будет — ГСК продолжает работу», — рассказал «Фонтанке.ру» глава регионального управления тюремного ведомства Игорь Потапенко. Он также отметил, что смета строительства СИЗО повышаться не будет. По данным издания, на сегодняшний день недостача составляет один миллиард рублей.

9 августа «Фонтанка.ру» сообщила, что Кудрин заключил сделку со следствием. Досудебное соглашение о сотрудничестве завизировал прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. Обязательное условие такой сделки — признание вины и показания на соучастников. Кудрин на тот момент был единственным фигурантом по делу. А в конце месяца в Санкт-Петербурге задержали главу субподрядной организации — компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова. Ему вменяется дача взяток на общую сумму 350 миллионов рублей.

По версии следствия, замглавы УФСИН Сергей Мойсеенко в марте 2010 года предложил Хамхокову обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах. Награда за это была установлена минимум в десять процентов от каждого денежного перевода на счет «Петроинвеста» по госконтракту. Следователи считают, что Хамхоков согласился на эту преступную схему и с марта 2010 года по август 2015 года через посредников неоднократно передавал Мойсеенко откаты.

Полетевшая голова

Судя по всему, в конце концов терпение руководства ФСИН, уставшего от бардака с «Крестами-2», попросту лопнуло. Директор ведомства Геннадий Корниенко направил исполняющему обязанности министра юстиции России Сергею Герасимову письмо с предложением уволить с должности замглавы тюремного ведомства Олега Коршунова.

По предварительным данным, одна из причин отставки Коршунова — то, что он не справился с выполнением задачи по вводу «Крестов-2» в эксплуатацию. СМИ называли и еще одного возможного кандидата на вылет — начальника управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН Виталия Дурнева.

12 июля Геннадий Корниенко сообщил, что новое здание СИЗО «Кресты» введут в эксплуатацию до конца нынешнего года. «Практически на 90 процентов там все готово, остались недоделки», — сказал он. Директор ФСИН пояснил, что задержка связана с недостатками в работе исполнителя заказа.

Любовь Ширижик

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