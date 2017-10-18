Подчиненную арестованного замдиректора ФСИН Коршунова заподозрили в коррупции

В Москве задержали первого заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву. Об этом в среду, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, Алексеева была пособницей заместителя директора ведомства Олега Коршунова, обвиняемого в растрате более 160 миллионов рублей.

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«В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия», — отметила Петренко. По данным СКР, до назначения на нынешнюю должность Алексеева являлась заместителем начальника управления тылового обеспечения ФСИН России.

Замглавы ФСИН Олег Коршунов был задержан 13 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»). В ходе обыска у обвиняемого изъяли около четырех миллионов рублей, а также коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова.

По данным источника «Ленты.ру», буквально за день до задержания Коршунов уволился со службы. В июне он написал рапорт на пенсию, после чего отправился в отпуск.

54-летний Коршунов занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН с 2012 года. Два года спустя он был назначен указом президента России Владимира Путина на должность замглавы ведомства.