Бывшего замдиректора ФСИН Коршунова уличили в махинациях со служебной обувью

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов стал фигурантом еще двух уголовных дел по статье 159 УК («Мошенничество») в связи с хищениями из бюджета. Об этом в четверг, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По версии следствия, при закупке обуви для нужд ФСИН Коршунов в сговоре с директором частной фирмы необоснованно заменил материалы для производства обуви на более дешевые и не соответствующие техзаданию.
«Коршунов поручил пошив обуви заключенным, отбывающим наказание в колониях, из этого некачественного материала. При этом изготовленную обувь продавали учреждениям ФСИН под видом продукции ФГУП "Торговый дом ФСИН", руководил которым еще один соучастник преступления», — рассказала Светлана Петренко.
По такой схеме некачественную обувь поставили в два региональных управления ФСИН, а бюджетные средства перевели на счета подконтрольных фирм и позже обналичили. В СК отметили, что таким образом Коршунов нанес ущерб на общую сумму около около 90 миллионов рублей.
В октябре 2017 года в отношении Олега Коршунова было возбуждено другое уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». По данным следствия, генерал-лейтенант ФСИН, возглавляя контрактную службу ведомства, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для колоний по завышенным ценам. Сумма ущерба, по данным Следственного комитета, только по этому делу превышает 160 миллионов рублей.
Фигуранты дела Коршунов, а также начальник одного из отделов тылового обеспечения службы ФСИН Алексей Данилов, заместитель главного финансиста ведомства Светлана Алексеева и предприниматель Марина Дюкова арестованы. Свою вину Коршунов не признает.