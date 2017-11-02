Второй бывший замглавы ФСИН попал под следствие из-за «Крестов-2»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Николая Баринова, подозреваемого в получении взяток более чем на 100 миллионов рублей при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 2 ноября.

По версии следствия, с мая по август 2007 года Баринов предложил гендиректору двух строительных компаний Санкт-Петербурга подписать документы о выполненных работах за 12 процентов от суммы перечислений из бюджета в рамках госконтракта. В итоге замглавы ФСИН с октября 2007-го по декабрь 2012 года неоднократно получал взятки на общую сумму в 110 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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Баринов стал вторым высокопоставленным чиновником ФСИН, оказавшимся фигурантом уголовного дела о строительстве «Крестов». 13 сентября сообщалось о задержании заместителя директора тюремного ведомства Олега Коршунова в качестве подозреваемого по уголовному делу о растрате при строительстве СИЗО.

14 сентября официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что Коршунов обвиняется в двух эпизодах особо крупной растраты. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей. На момент возбуждения этого уголовного дела Коршунов подал заявление об отставке.