На Украине освятили икону с изображением бойцов УПА

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве освятили икону, на которой изображена Богоматерь, участники Майдана, бойцы украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), казаки и гетман Мазепа. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает местное издание «Вести».

Икону назвали «Покровительница украинских воинов», ее написал художник Юрий Никитин. Эскиз изображения утвердил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Икону несли 28 июля во время крестного хода, посвященного Крещению Руси. После этого военные священники увезли ее в зону АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют действия своих силовиков в Донбассе). После возвращения икона будет храниться в храме святителя Николая на Татарке в Киеве.

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28 июля президент Украины Петр Порошенко выступил за признание независимости украинской церкви от Московского патриархата. По его словам, 1029 лет назад князь Владимир принял христианскую веру от Константинопольской православной церкви. «Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии украинской церкви — равной другим поместным православным церквям. И разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора», — сказал украинский лидер.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православному христианству. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.