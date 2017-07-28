Порошенко пожелал независимости украинской церкви от Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко выступил за признание независимости украинской церкви от Московского патриархата. Об этом в пятницу, 28 июля, он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что 1029 лет назад князь Владимир принял христианскую веру от Константинопольской православной церкви. «Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии украинской церкви — равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что выбор князем Владимиром христианской веры «был и европейским выбором».

Материалы по теме Веры им нет Запретят ли на Украине Русскую православную церковь

В мае Верховная Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта. Первый напрямую касался Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и предполагал, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором» (подразумевается Россия — прим. «Ленты.ру»), смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Вторым законопроектом предлагалось предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В итоге в назначенный день парламент отказался от рассмотрения данных законопроектов, так как в сессионном зале не было кворума.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.