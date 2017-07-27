Украинские официальные лица проигнорировали День Крещения Руси

Украинские официальные лица проигнорировали мероприятия, приуроченные ко Дню Крещения Руси, которые в четверг, 27 июля, проходят в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

На Владимирской горке, где собрались десятки тысяч верующих, не появился никто из руководителей страны, хотя организаторы направляли приглашения. «День Крещения Руси — это очень большой праздник для нашей страны. И молитва всех людей здесь будет о мире в стране», — заявил присутствовавший на торжествах лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

По его словам, в этому году собралось больше людей, чем в 2016-м. После молебна на Владимирской горке верующие крестным ходом направились к Киево-Печерской лавре. Там предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий совершит всенощное бдение. Из-за крестного хода в столице Украины усилены меры безопасности, правопорядок обеспечивают более четырех тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии.

В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело против Одесского городского совета из-за финансирования храма, принадлежащего УПЦ МП. Украинские власти после госпереворота 2014 года активно борются с церквями, находящимися в юрисдикции Московского патриархата.

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Так, в мае Верховная Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта. Первый напрямую касался УПЦ МП и предполагал, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором» (подразумевается Россия — прим. «Ленты.ру»), смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Вторым законопроектом предлагалось предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами.

В итоге в назначенный день парламент отказался от рассмотрения данных законопроектов, так как в сессионном зале не было кворума.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.