Порошенко посетовал на опрометчивость основавших Москву киевских князей

Президент Украины Петр Порошенко считает основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». С таким заявлением он выступил во время обращения к депутатам Верховной Рады, передает пресс-служба президента.
Украинский лидер попросил поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви на Украине. «И этот долгожданный Томос станет не только торжеством православия, но и актом глубокого восстановления исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил он.
«Такой Томос, дорогие мои, укрепит нашу независимость. Он удалит рудименты того политического проекта, который называется "Русским миром" и который придумали, кстати, именно иерархи Русской православной церкви. Уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации», — добавил Порошенко.
После выступления Порошенко в парламенте было объявлено голосование за проект постановления №8284 «О поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине». 268 депутатов проголосовали за его принятие, против выступили 36, указывает УНИАН.
О намерении Порошенко обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею стало известно 17 апреля. Он надеется на принятие решения до 1030-летия крещения Руси, которое будет отмечаться 28 июля 2018 года.
На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.