Украина заявила о цели Вселенского патриарха отделить церкви Киева от Москвы

Делегация Вселенского патриархата, прибывшая в Киев, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко огласила послание Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

В послании указано, что «признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию».

Материалы по теме Бес попутал Москва и Киев сражаются за души украинцев

Представитель Варфоломея заверил, что делегации Вселенского Патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться в этой процедуре. «Это первая часть имплементации, которая уже началась», — пояснил он.

Для дарования автокефалии Варфоломею нужно заручиться согласием всех 15 сестринских церквей. Позиция РПЦ неизменна — в России считают Киевский патриархат расколом, и по-прежнему видят УПЦ только в составе Московского патриархата.

Позднее Порошенко заявил, что решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви должно быть принято по всем церковным процедурам и регламентам. Он заверил, что официальный Киев не вмешивается в церковные дела.

В аппреле Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии православной церкви на Украине. Он считает, что сегодня именно Россия мешает Украине иметь независимую церковь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!