Киевский патриарх назвал условия грядущей «победы» Украины над Россией

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет уверен, что Украине удастся «победить» в необъявленной войне с Россией. С таким заявлением он выступил в интервью «Украинской правде».

«Чем [война] закончится? Нашей победой. В это надо твердо верить. Не иметь никакого сомнения. Потому что правда с нами. А там, где правда, там Бог. А где Бог, там победа. Всегда», — уверен Филарет.

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Также он выразил уверенность, что вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях не начался бы, если бы на Украине существовала единая поместная Украинская православная церковь. «Если бы церковь была единой, войны не было бы. Потому что не было бы оснований для поддержки России в Украине. Потому что церковь была бы от Москвы отделена. А поскольку есть основание для этого, то потому и идет война», — сказал Филарет.

Кроме того, Филарет анонсировал передачу УПЦ КП двух крупнейших монастырей Украины — Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры, которые сейчас находятся в юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, это произойдет после предоставления Вселенским патриархатом автокефалии православной церкви на Украине.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

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