Константинопольский патриарх пообещал предоставить Украине автокефалию

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине. Об этом он заявил после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, передает РИА Новости.

Обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману, Варфоломей сказал, что «настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, несмотря на существующие противодействия, и это будет, потому что это ее право».

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Он подчеркнул, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены «в случае с Украиной и где еще понадобится».

17 сентября экзарх Вселенского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил на встрече с Порошенко сообщил, что вопрос о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине уже решен.

14 сентября патриарх Кирилл заявил, что Константинополь вторгается в дела РПЦ так же, как в 1920-х годах, когда Русская церковь «находилась в тяжелейших условиях». Священный Синод Русской православной церкви решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений из-за антиканонической деятельности на территории Украинской православной церкви.

Также в РПЦ предупредили, что в случае предоставления Украине автокефалии «можно ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие», — сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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