Киев пообещал защиту готовым выйти «из-под Москвы» верующим

Украинские власти защитят священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые захотят перейти в единую поместную православную церковь после ее создания. С таким заявлением в четверг, 20 сентября, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

«Гарантирую, что государство защитит — не надо их пугать — права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую церковь», — сказал украинский лидер.

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При этом Порошенко пообещал, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в УПЦ МП. «Мы не будем поклоняться чужим богам. И во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство, особенно иностранное. Почему они (Россия — прим. «Ленты.ру») так бьются за это? Потому что империя теряет один из последних рычагов влияния. Потому что томос [об автокефалии] — это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины», — подчеркнул он.

17 сентября экзарх Вселенского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил на встрече с Порошенко сообщил, что вопрос о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине уже решен. Украинский лидер, в свою очередь, выразил мнение, что Киеву удалось выйти на финишную прямую в вопросе получения автокефалии. По его мнению, единая церковь стала бы символом «воссоединения страны, объединения мира, благодати, которые бы способствовали наконец объединению и православной веры, и украинского государства».

Тремя днями ранее патриарх Кирилл заявил, что Константинополь вторгается в дела РПЦ так же, как в 1920-х годах, когда Русская церковь «находилась в тяжелейших условиях». Священный Синод Русской православной церкви решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений из-за антиканонической деятельности на территории Украинской православной церкви.

За неделю до этого патриарх Варфоломей «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине» назначил в Киев двух экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

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