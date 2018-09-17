Константинополь запустил процесс предоставления автокефалии УПЦ

Вопрос о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине уже решен. Об этом в понедельник, 17 сентября, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявил экзарх Вселенского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил, передает «Гордон».

«На этот раз мы приехали с чрезвычайной миссией. Мы представляем лично Вселенского патриарха Варфоломея и одновременно Священный синод Вселенского (Константинопольского) патриархата, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что процесс предоставления автокефалии украинской православной церкви начался», — сказал архиепископ.

Порошенко выразил мнение, что Киеву удалось выйти на финишную прямую в вопросе получения автокефалии. По его мнению, единая церковь стала бы символом «воссоединения страны, объединения мира, благодати, которые бы способствовали наконец объединению и православной веры, и украинского государства».

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«Нам много работать над этим вопросом... Мы приехали сюда не для того, чтобы разделить украинское православие, а, наоборот, сделать еще больше шагов, чтобы принести всем желаемое единение для украинской православной церкви», — ответил архиепископ Даниил.

Кроме того, представитель Вселенского патриархата указал, что Константинополь готов к сотрудничеству и с Украинской православной церковью (УПЦ) Киевского патриархата, и с Украинской автокефальной православной церковью, и с УПЦ Московского патриархата. «У нас нет никаких предостережений, чтобы встречаться с представителями разных религиозных организаций, услышать их мнение и конструктивно с ними сотрудничать», — добавил он.

14 сентября патриарх Кирилл заявил, что Константинополь вторгается в дела РПЦ так же, как в 1920-х годах, когда Русская церковь «находилась в тяжелейших условиях». Священный Синод Русской православной церкви решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений из-за антиканонической деятельности на территории Украинской православной церкви.

За неделю до этого патриарх Варфоломей «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине» назначил в Киев двух экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

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