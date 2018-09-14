РПЦ ответила на действия Константинополя на Украине

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сравнил решение синода с разрывом дипломатических отношений, передает РИА Новости.

«По сути это разрыв отношений. Если брать пример из светской жизни, то решение примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений», — сказал митрополит Иларион.

Московский патриархат также приостанавливает свое участие в епископских ассамблеях, богословских диалогах и всех структурах, где председателями или сопредседателями выступают представители Константинопольского патриархата.

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Верующие обоих патриархатов по-прежнему смогут причащаться из одной чаши. Однако Московский патриархат будет вынужден «полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским» (то есть совместное причастие), если Константинополь продолжит антиканоническую деятельность на территории Украинской православной церкви. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет «лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев», цитирует «Интерфакс» Илариона.

Члены синода уверены, что ситуация вокруг Украины представляет «опасность для всего мирового православия», поэтому РПЦ обратилась ко всем поместным церквям с призывом «инициировать братское всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине».

Патриарх Кирилл 14 сентября заявил, что Константинополь вторгается в дела РПЦ так же, как в 1920-х годах, когда Русская церковь «находилась в тяжелейших условиях».

7 сентября патриарх Варфоломей назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине». На Украине действуют сразу три организации, называющие себя православными церквями: никем не признанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь, а также каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. УПЦ МП обладает широкой автономией в рамках Русской церкви и не требует автокефалии.

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