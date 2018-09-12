Белорусская православная церковь осудила Константинополь

Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) осудил назначение Константинопольским патриархатом двух экзархов в Киев. Обращение опубликовано в среду, 12 сентября, на сайте Московского патриархата.

«Синод Белорусской православной церкви постановил единогласно и единодушно поддержать позицию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и священного синода Русской православной церкви, выраженную в официальном заявлении от 8 сентября 2018 года, в связи с назначением двух иерархов Константинопольского патриархата — архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона — "экзархами" Константинопольского патриархата в город Киев», — сказано в обращении.

БПЦ выражает протест против действий Константинопольского патриархата, поскольку его шаг представляет собой «агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства».

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Также в БПЦ выразили поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и заявили о «неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской православной церкви».

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух экзархов в Киев. Этот шаг, как сообщили в представительстве Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей, был предпринят «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине». В Русской православной церкви назвали этот шаг угрозой единству всего мирового православия, а глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион пригрозил разрывом связей с Константинополем.

Экзархат — это отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции этой церкви, а экзархом называют главу этой административно-территориальной единицы.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата. Она наделена правами широкой автономии, однако включена в состав МП.

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