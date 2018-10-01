На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела православной церкви

На президента Украины Петра Порошенко подали в суд за вмешательство в деятельность православной церкви. Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

Иск к Порошенко подало ООО «Неправительственная организация верховенство права». Она просит суд «установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций». Речь идет об обращении Порошенко к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви томос об автокефалии. Обращение было поддержано Верховной Радой.

Заседание по иску назначено на 13 ноября.

28 сентября Константинопольский патриархат заявил, что ему принадлежат канонические права на церковь Украины. В свое время Киевскую митрополию передали Московскую патриархату временно и «по финансовым причинам», уверяет Фанар. Накануне стало известно, что Министерство культуры Украины создало комиссии для оценки имущества нескольких общин Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В начале сентября Вселенский патриарх Варфоломей направил на Украину двоих экзархов для подготовки автокефалии. Священнослужителей принимал Порошенко. РПЦ резко выступает против планов украинских властей и Константинополя.

На Украине действуют три религиозные организации, называющие себя православными церквями. Это каноническая УПЦ МП, которая не требует автокефалии, а ее глава митрополит Онуфрий уже попал в скандальную базу «Миротворец», а также никем не признанные Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Глава УПЦ КП Филарет в 1990 году претендовал на пост патриарха РПЦ.

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