Глава Украинской православной церкви попал на «Миротворец»

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий попал в базу сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины». Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине. Противник создания независимой поместной церкви в Украине», — приводит сообщение на «Миротворце» NewsOne.

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Кроме митрополита Онуфрия, в базу «Миротворца» внесли архиепископов Новокаховского и Генического, Львовского и Галицкого, Криворожского и Никопольского, Каменецк-Подольского и Городоцкого, а также глав Хустской, Донецкой и Виноградовской епархии. Сообщается, что причиной включения в список врагов Украины стала их принципиальная позиция по поводу отказа поддержать предоставления автокефалии Украине.

Последний месяц на Украине обострился церковный конфликт. 7 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей направил своих экзархов (посланников) для подготовки предоставления автокефалии стране. В РПЦ такие действия назвали угрозой православию. Митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами, а Синод УПЦ МП призвал их покинуть Украину.

В стране есть три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоничными и не признаны другими православными церквями. Единственной каноничной церковью является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является самоуправляемой в структуре РПЦ.

«Миротворец» известен своими скандальными публикациями. Сайт создан по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко. На нем публикуются списки и данные журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и всех, кого авторы сайта считают врагами Украины. После появления на сайте личных данных были убиты журналист Олесь Бузина и оппозиционный политик Олег Калашников.

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