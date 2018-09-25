На Украине решили изгнать посланцев Константинопольского патриарха

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) потребовал от посланников Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть территорию страны. Об этом говорится на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

В Украинской православной церкви назвали действия экзархов (посланников — прим. «Ленты.ру») патриарха Варфоломея неканоничными и нарушающими межконфессиональный мир на Украине. «"Экзархи" Константинопольского патриархата архиепископ Памфильский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви», — говорится в сообщении Синода.

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Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов на Украину 7 сентября этого года для подготовки предоставления автокефалии Православной церкви на Украине. В РПЦ предупредили, что в случае предоставления церковной независимости Украине, в стране может начаться кровопролитие из-за попыток радикалов захватить храмы, которые будут защищать верующие.

На Украине есть три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоничными, их не признает ни одна каноничная церковь. УПЦ МП — самоуправляемая церковь в структуре РПЦ. Она является единственной каноничной православной церковью Украины.

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