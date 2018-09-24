Онуфрий отказался встретиться с посланниками Константинополя

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встретиться с экзархами Константинопольской церкви, прибывшими в Киев для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Об этом изданию «Вести» сообщил управделами церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

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«Представители Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому, когда они попросили, чтобы их принял Предстоятель нашей церкви, то Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать», — сказал он, пояснив, что для реализации своих проектов они должны были получить на это позволение со стороны УПЦ.

23 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию УПЦ КП. Он подчеркнул, что эти права были даны ему Вселенскими соборами и будут исполнены «в случае с Украиной и где еще понадобится».

7 сентября, Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев. Экзархат — это отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции этой церкви, а экзархом называют главу этой административно-территориальной единицы.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата. Она наделена правами широкой автономии, однако включена в состав МП.