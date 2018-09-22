Власти Украины начали опись имущества Московского патриархата

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Министерство культуры Украины создало комиссии для оценки имущества нескольких религиозных общин Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Сумщине. Об этом сообщается на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

В публикации приводятся слова протоиерея Алексея Радионова, благочинного Спасо-Преображенского храма в селе Глухов Сумской области: «20 сентября мы получили письмо, в котором говорилось, что создана комиссия для описи имущества нашего храма».

По информации священника, такие же письма были разосланы другим религиозным общинам УПЦ МП в Глухове.

Синодальный информационно-просветительский отдел отмечает, что эта инициатива может стать «первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ [МП] в пользу раскольников». Вместе с тем председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркивает, что Минкульт не имеет права учитывать и переписывать церковное имущество. По его словам, вообще непонятно, об описи каких историко-культурных ценностей идет речь. «В действующем законодательстве вообще отсутствует такое определение вещей», — добавил он.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только УПЦ МП. Киевский патриархат в последние недели активно добивается получения автокефалии и поддерживается в этом Вселенским патриархатом, к чему крайне негативно относятся в РПЦ.

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