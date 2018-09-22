Власти Украины начали опись имущества Московского патриархата

Министерство культуры Украины создало комиссии для оценки имущества нескольких религиозных общин Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Сумщине. Об этом сообщается на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

В публикации приводятся слова протоиерея Алексея Радионова, благочинного Спасо-Преображенского храма в селе Глухов Сумской области: «20 сентября мы получили письмо, в котором говорилось, что создана комиссия для описи имущества нашего храма».

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По информации священника, такие же письма были разосланы другим религиозным общинам УПЦ МП в Глухове.

Синодальный информационно-просветительский отдел отмечает, что эта инициатива может стать «первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ [МП] в пользу раскольников». Вместе с тем председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркивает, что Минкульт не имеет права учитывать и переписывать церковное имущество. По его словам, вообще непонятно, об описи каких историко-культурных ценностей идет речь. «В действующем законодательстве вообще отсутствует такое определение вещей», — добавил он.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только УПЦ МП. Киевский патриархат в последние недели активно добивается получения автокефалии и поддерживается в этом Вселенским патриархатом, к чему крайне негативно относятся в РПЦ.

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