Госдеп поддержал предоставление автокефалии Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о поддержке сторонников украинской автокефалии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога», — заявила Нойерт.

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По ее словам, США поддерживают Украину, которая «намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств». Нойерт добавила, что США решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе в вопросах управления религией. Она акцентировала внимание на праве свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства.

В сентябре лидер украинских раскольников, непризнанный киевский патриарх Филарет посетил Госдеп. На встрече с помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом он обсудил вопросы поддержки США Украины, поддержки территориальной целостности и национальной безопасности страны после предоставления автокефалии.

На Украине есть три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоничными, их не признает ни одна каноничная церковь. УПЦ МП — самоуправляемая церковь в структуре РПЦ. Она является единственной каноничной православной церковью Украины.

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